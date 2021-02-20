شكرا لبحثكم عن خبر ياسين سعيد نعمان : العدو الحوثي حاول كسر كلمة اليمنيين ومأرب أعادت للكلمة قيمتها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال سفير اليمن لدى المملكة البريطانية المتحدة ياسين سعيد نعمان أنه بإنكسار مليشيات الحوثي الإرهابية في مأرب ستعود للكلمة قيمتها.
وكتب ياسين سعيد نعمان في تغريدة على تويتر قال فيها "بانكسار المليشيات الحوثية في مأرب ستعود للكلمة قيمتها.
و أكد ياسين سعيد أن العدو الحوثي في يحاول في المقام الأول أن يكسر كلمةاليمنيين ، فإذا كسرها لا يمكن ان تستعيدها بمزيد من الكلام وإنما بفعل يبعث فيها الروح ، ويكسبها معنى وقيمة ..
و أختتم حديثه :شكراً لـ مأرب لقد أعادت للكلمة قيمتها وأصبحت ذات معنى ومبنى .
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