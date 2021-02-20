شكرا لبحثكم عن خبر ياسين سعيد نعمان : العدو الحوثي حاول كسر كلمة اليمنيين ومأرب أعادت للكلمة قيمتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال سفير اليمن لدى المملكة البريطانية المتحدة ياسين سعيد نعمان أنه بإنكسار مليشيات الحوثي الإرهابية في مأرب ستعود للكلمة قيمتها.

وكتب ياسين سعيد نعمان في تغريدة على تويتر قال فيها "‏بانكسار المليشيات الحوثية في مأرب ستعود للكلمة قيمتها.

و أكد ياسين سعيد أن العدو الحوثي في يحاول في المقام الأول أن يكسر كلمةاليمنيين ، فإذا كسرها لا يمكن ان تستعيدها بمزيد من الكلام وإنما بفعل يبعث فيها الروح ، ويكسبها معنى وقيمة ..

و أختتم حديثه :شكراً لـ ‎ مأرب لقد أعادت للكلمة قيمتها وأصبحت ذات معنى ومبنى .