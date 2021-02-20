اخر مستجدات المعارك في هيلان غرب مارب

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الجيش اليمني، فرض سيطرته مواقع جديدة، في جبهة هيلان غربي محافظة مأرب، وذلك عقب مواجهات مع مسلحي جماعة الحوثي، أمس الجمعة. وبحسب المصدر، فإن تلك المواجهات، خلفت 16 مسلحا حوثيا وإصابة آخرين. ويخوض الجيش الحكومي، مسنودا من رجال القبائل والتحالف العربي معارك متواصلة للأسبوع الثالث على التوالي.

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