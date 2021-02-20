شكرا لبحثكم عن خبر من النهدين إلى النهرين ..إرهاب الحوثيين الذي طال المساجد والنظام في اليمن منذ 2011م (رصد) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تتزامن يوم أمس الجمعة الذكرى العاشرة لتفجير جامع النهدين والتي تمت في عام 2011م بالتزامن مع انتفاضات الربيع العربي والتي استهدفت كبار رجال الدولة في أحد المساجد الكائنة في مجمع دار الرئاسة والتي مازال غامضة حتى الآن الجهة التي تقف ورائها وتعد فيها المليشيا الحوثية المستفيد الأول والخاسرين حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والشعب اليمني .

ومن خلال رصد "المشهد اليمني" للعيد من الآراء حول جريمة استهداف رأس النظام السياسي اليمني وكبار رجالات الدولة بل والنظام الجمهوري بشكل مدروس وممنهج والتي تعد تكرار للتجربة الشيعية في العراق والتي استهدفت رمز النظام السياسي بمساعدات أمريكية وتسريح الجيش العراقي وهو مأتم تكراره في اليمن وخاصة بعد أعترف الرئيس الأمريكي الجديد وقيادات في الخارجية الأمريكية عن وجود علاقة بينهم والمليشيا الحوثية والتي تتم من تحت الطاولة للتخلص من الجماعات السلفية في اليمن والتي تكفلت المليشيا الحوثية للقيام بها وخلالها تم استهداف العشرات من المساجد كان اخرها مسجد النهرين في قلب العاصمة صنعاء .

يعتبر تفجير المساجد والعبث بها ثقافة شيعية لا ترتكبها الأطراف السنية بما فيها الجماعات السلفية الجهادية المتشددة وهو ما يكشف عن عمليات الإرهاب التي طالت النظام اليمني .

وفي هذا السياق، يقول الصحفي اليمني سام الغباري ‏في تغريدة له على حسابه في تويتر،"إحذروا فما يُسمى ‎جمعة رجب ليست دخول اليمانيين إلى الإسلام استجابة لرسالة النبي المصطفى بل كانت يوم غزو السفاح يحيى حسين قاسم طباطبا الشهير بـ الهادي لمحافظة ‎صعدة إيذانًا ببدء الإحتلال الفارسي لـ ‎اليمن باسم الاسلام و خرافة آل البيت، ومحاولة الترويج لفكرة الولاية العنصرية" .

واضاف الغباري والذي تعرض للسجن بسجون المليشيا الحوثية وله أكثر من كتيب ورواية كشفت خطورة المليشيا الحوثية كان آخرها " القبيلة الهاشمية "‏الخوثيون - يكتبها دائما بالخاء - الذين فجّروا ‎جامع النهدين ثم حفروا النفق إلى منزل الزعيم - كما أكد لي رحمه الله بحضور صغير بن عزيز - هم اليوم يواصلون مهمتهم بالقتل الجماعي في ‎استهداف مطار عدن وعلى كل ما يمثل الدولة ويعزز حضورها اليمانيون ليسوا سفاحين، وحدهم سلالة الفرس أصحاب الأثر الطويل في فن القتل .

وقال ناشطون إن "هذه الذكرى هي ذكرى بدء مشروع الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية ، سياسة "فرق تسد" استهدفوا رجال الدولة في جامع النهدين وراح ضحيتها المئات من العسكريين والشهيد عبدالعزيز عبدالغني" .

بينما اكتفى المحامي اليمني يحيى غالب بالقول؛ "ذكرى جمعة اول رجب عام 2011م في صنعا شهدت احراق جامع النهدين جامع الرئاسة بمن فيه من المصلين مضيفا عدد من الصور للعمليه الإجرامية".

كانت عبارة الرئيس السابق صالح الشهيرة " اذا انتوا بخير انا بخير أثناء خطابه للشعب اليمني وهو يعاني الموت هي الأكثر إضافة في الذكرى العاشرة من قبل مختلف الناشطين اليمنيين ومن مختلف الأطياف السياسية فصالح رغم أخطائه لكنه في الأخير يمني ولم يصل به الحقد أن يعامل الشعب اليمني بنفس ما يتم معاملته من قبل الحوثيين والذين يعاملون الشعب بقسوة باعتبارهم شعب آخر لذلك صالح يعد يمني بينما هؤلاء فرس .

وقال الناشط اليمني، أحمد الصعفاني في تغريدة له ‏"ذكرى الاعتداء على جامع دار الرئاسه هي ذكرى ليوم سقطت فيه قداسة المقدسات "، تفجير جامع النهدين كان أول تفجير وأول أعتداء وأول تدنيس لجامع في اليمن الاخوان هم من أسقط قداسة المساجد لدى الكثير من اليمنيين بعملهم الإجرامي هذا وما تمارسه الحوثيه من تدنيس وتدمير للكثير من المساجد حتى التاريخيه منهابدون ان نلمس أي ردة فعل من الشعب تجاه هذه الاعمال الاجراميه خير دليل على ماذكرت حادث تفجير جامع النهدين انتج ثقافه تستبيح المقدسات وبشكل سافر وفاجر جدا " .

وأضاف الصعفاني بالقول " رحمة الله على شهداء ذلك اليوم الأسود ".. تعد مشكلة الجدل بين القواعد الشعبية لأكبر في اليمن لحزبي الإصلاح والمؤتمر تعد حجر الزاوية التي تستفيد منها المليشيا الحوثية ومن خلالها تسعى للسيطرة على جميع مقدرات اليمن .

من جانبه قال البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد؛ " ‏صيروا شعبهم فرائس وطرائد سهلة لأمراء الحرب، وتجار السوق السوداء، ولفيف من التافهين والمنتفعين والجشعين.. تركوا شعبهم لا عدل ولا قانون ولا حياء.. كل شيء بات مستباحا من الرجلين إلى الفخذين إلى النهدين إلى الردفين إلى الصدغين إلى رأس الدستور أبو القوانين " وأضاف حاشد أكثر من تغريدة على حسابه في توتير تكشف عن خطورة المليشيا الحوثية .

واعتبر الناشط فيصل الشعوري تفجير جامع النهدين ‏بأنه كان سابقة خطيرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي إذ يعد عملا ارهابيا بشعا منافيا لكافة الأديان الربانية والشرائع السماوية والأعراف الدولية وللإخلاق والقيم والإنسانية وعمل جبان بكل ماتعنيه الكلمة ومخالفا لكل العادات والتقاليد القبلية لم يسبق له مثيل " . والتي أعقبها تفجير المليشيا الحوثية لأكثر من مسجد دون ان يكون هناك اي غيرة من قبل غالبية اليمنيين .

ويقول الكاتب والصحفي اليمني عبد السلام محمد ‏" هم وراء كل الاغتيالات والتفجيرات والحرب وسفك الدماء منذ سقوط الإمامة..حتى 2011 لا نستبعد أن يكون الحوثيون وراء جمعة الكرامة وتفجير جامع النهدين .

وأضاف عبد السلام " إيران وميليشياتها في المنطقة لا تتورع عن استهداف المطارات والموانئ والمنشئات المدنية وتأريخها حافل بالتفجيرات والاغتيالات" .