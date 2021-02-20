شكرا لبحثكم عن خبر مباحثات سعودية ـ أممية تناقش الاعتداءات الحوثية على المنشآت المدنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الشرق الأوسط

بحث محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث اعتداءات الميليشيات الحوثية على المنشآت المدنية في المملكة، إضافة إلى هجوم الميليشيا الحوثية على محافظة مأرب اليمنية في ظل الدعوات الدولية للسلام.

وأكد السفير السعودي خلال لقائه عبر الاتصال المرئي المبعوث الأممي أمس، دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وقال السفير آل جابر في تغريده عبر حسابه الشخصي بـ«تويتر» إن رفض الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران المتكرر لدعوات السلام، واستمرار استهدافها للمملكة لمساندتها الشعب اليمني، وهجومها على محافظة مأرب الذي يقطنها أكثر من مليوني يمني أغلبهم نازحون من شمال اليمن «عمل إرهابي جبان ويفسد كل الجهود الدولية لتحقيق السلام».

إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح أمس (الخميس) اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة خميس مشيط «جنوب السعودية».

وأوضح العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وواصلت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران التصعيد الأيام الماضية عبر محاولات فاشلة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية ضاربة بكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية عرض الحائط، ومنها 3 محاولات إرهابية استهدفت مطار أبها الدولي في تهديد مباشر لأمن الملاحة بالمنطقة الاستراتيجية للعالم، والأمن والسلم الدوليين.