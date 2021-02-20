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يزيد بن سلمان - شبوة - آخر التطورات الميدانية للعمليات العسكرية شمال وغرب محافظة الضالع...

• المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي

يُخيّم في هذه اللحظات الهدوءٌ الحذر على معظم جبهات القتال شمال وغرب محافظة الضالع بعد معارك عنيفة وجولة من القصف المتبادل بالسلاح الثقيل والمتوسط واشتباكات ومواجهات مباشرة من نقطة الصفر تمكَّنت فيها القوَّات الجنوبيَّة والمشتركة في قطاع مُريس من السيطرة على موقعي جبل العلم والتبة الكبيرة في بلدة سَوَن بالقرب من موقع الإرسال جبل «ناصة» في يعيس الذي تسيطر عليه المليشيات الحوثية.

وقال فؤاد قائد جباري، المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع في تصريح أدلى به لـ«لمركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي»:" إنَّ الهدوء الحذر يُخيّم على طول الجبهات شمال وغرب محافظة الضالع في قطاعات باب غلق وحبيل العِبدي ومُريس بعد مواجهات كبيرة ليلة أمس استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة تمكَّنت فيها القوَّات الجنوبيَّة والمشتركة في قطاع مُريس من التقدم في موقعي العلم والتبة الكبيرة في بلدة سَوَن بالقرب من يعيس بعد معارك عنيفة.

وأضاف أن القوَّات المُسلَّحة الجنوبيَّة والمشتركة صدَّت أكثر من هجومٍ من قبل مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيّاً وأن المليشيات تكبَّدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح وأن جثث المليشيات لازالت تملئ مواقع المواجهات خاصة في قطاعي باب غلق شمال مديرية قعطبة وسَوَن في مُريس.

وعن مجريات العمليات العسكرية أكّد بأنَّ القوَّات المُسَلَّحَة الجنوبيَّة والمشتركة صدَّت هجوماً حوثياً في قطاعات باب غلق وحبيل العِبدي شمالي قعطبة وفي قطاع مُريس، وتمَّ التعامل مع كثير من أهداف العدوّ الحوثي بدقة عالية من خلال الرّد بقصفٍ عنيف من أسلحة الصواريخ والمدفعية والدروع على نقاط تمركز مليشيات الحوثي والتي حققت فعالية كبيرة في إصابة أهدافها خلف بلدتي هِجار وشليل وحمام النُّبيجة جنوب بلاد العود شمال غرب مدينة الفاخر.

وحذّر المتحدث الرسمي باسم جبهات محور الضالع في نهاية حديثه المليشيات الحوثية من أيِّ تهوّر آخر بمهاجمة المواقع المتقدمة للقوَّات الجنوبيَّة والمشتركة وقال إنَّ الردّ على المعتدين سيكون قوياً ومؤلماً للغاية وأن قوَّاتنا المسلَّحة في جاهزية تامة ونرصد جميع تحركات وقدرات العدوّ وجاهزون لمختلف التحديات.

#معركة_قطع_النفس

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