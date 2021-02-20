شكرا لبحثكم عن خبر هدى الكازمي: لابد من إعطاء الإعلام في عدن حقه المطلوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت الإعلامية هدى خالد الكازمي في تعليق لها على صفحتها بالفيسبوك عقب تكليفها مديرة لمكتب الإعلام في المحافظة من قبل الأستاذ أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن.

وجاء في تعليقها: لم يكن تكريمآ عادي..كان تقديرا من شخصية ذات طراز رفيع..حامي عدن وراعيها السيد المحافظ الأستاذ أحمد حامد لملس..

واعتبرت هدى الكازمي، كلمات الشكر لاتكفي في حق محافظ العاصمة عدن أختار نساء بقلب رجل، تعيين هدى خالد مدير عام مكتب أعلام عدن.. اقدره وأثمنه ونسأل الله ان يعينني على هذه المهمة.

وأكدت، لن استقبل هذه المهة بالفرح فقط، لابد من الترتيب الصحيح لها، وإعطاء الإعلام في عدن حقه المطلوب.

واشارت، عدن كانت رائدة في العمل الإعلامي ولابد من عودة هيبة الإعلام من جديد، نأمل ان نكون قد المهمة ونقوم بواجبنا بالشكل المطلوب، صحيح أن المهمة صعبة ولكن سنمضي من اجل عدن.