شكرا لبحثكم عن خبر عقب تدهور حالته الصحية..نقل فنان يمني كبير إلى المستشفى والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نُقل الفنان اليمني المعروف نايف عوض الى مستشفى حكومي قبل ان يتم نقله الى مستشفى خاص اثر تدهور وضعه الصحي.
وقال مقربون من عوض ان ارتفاعا حادا في السكر تسبب باعتلال صحي مفاجئ للفنان عوض نقله على اثره الى مستشفى المصافي ومن ثم الى مستشفى خاص .
وعوض واحد من ابرز فناني اليمن خلال العقود الماضية وعانى اهمالا كبيرا خلال الفترة الماضية.
ويخضع نايف عوض حاليا للعلاج في احد المستشفيات وتتطلب حالته نقله للعلاج في الخارج.
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