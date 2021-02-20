شكرا لبحثكم عن خبر مأرب: عشرات الأسر عالقة اثر اقتحام الحوثيين مخيما للنازحين في صرواح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية في محافظة مأرب، الجمعة، إن عشرات الأسر النازحة عالقة في مناطق مواجهات اثر اقتحام الحوثيين مخيما للنازحين في مديرية صرواح غربي مأرب.

واوضحت المصادر، لشبكة الصحافة اليمنية (يزن) أن الحوثيين سيطروا على طريقا رئيسيا في منطقة "الزور" غربي مأرب، وهو الطريق الوحيد الذي يصل الى مخيم النازحين في منطقة "ذنه".

واضافت المصادر ان الحوثيين توجهوا نحو مخيم "ذنه" وتمكنوا من اقتحامه بعد أن سقطت عدد من القذائف في المخيم.

وبحسب المصادر، فان عدد من الأسر تمكنت من المغادرة قبل اقتحام الحوثيين للمخيم ، فيما لا تزال عشرات الأسر عالقة.

وأكد أحد العاملين في مخيمات النزوح، لـ(يزن) ان الحوثيين اقتحموا مخيم ذنه ، ومنعوا عدد من الأسر من المغادرة، ومن سمح لهم بالمغادرة اشترط عليهم الحوثيون ترك كامل اشيائهم.

ولم يتمكن محرر (يزن) من التواصل مع جماعة الحوثي للتعليق حول الحادثة.

وصعد الحوثيون عملياتهم العسكرية في محافظة مأرب منذ مطلع الأسبوع الماضي، وتسبب هذا التصعيد بنزوح مئات الأسر من مخيمات باتت في مناطق تماس عسكري بين الحوثيين والقوات الحكومية.