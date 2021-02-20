شكرا لبحثكم عن خبر برلماني اصلاحي يكشف عن تحركات دولية لفرض سيطرة مليشيا الحوثي على مناطق ومحافظات جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحدث عضو مجلس النواب اليمني عن حزب الاصلاح، شوقي القاضي، الجمعة، عن تحركات أمريكية وأوربية لفرض أمر واقع يمكّن ميليشيات الحوثي من مناطق ومحافظات جديدة.

وقال القاضي في منشور له على الفيسبوك، إن هناك فرصة أخيرة أمام الشرعية، تتمثل في تغيير قواعد اللعب وتحقيق اصطفافات قوية إلى جانب فتح جميع جبهات المواجهة ضد الحوثي.

وأضاف أن المجتمع الدولي يسعى لفرض سيطرة مليشيا الحوثي على مناطق ومحافظات جديدة، ومنح الحكومة الشرعية والمكونات الحزبية والسياسية اليمنية الأخرى قطعة أرض يلعبون فيها ويتشاغبون ويُكملون مهاتراتهم وعبثهم ومكايداتهم.

دعا عضو مجلس النواب إلى فرض أمر واقع عبر تحرير أكبر قدر من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وتحريك جبهة الحديدة والتحرك الجاد نحو صنعاء وتعز لتحريرهما.

وطالب بتعزيز وجود الشرعية ومؤسسات الدولة في العاصمة عدن وكافة المحافظات المحررة بالإضافة إلى تنشيط وتفعيل وتكثيف دور الدبلوماسية اليمنية.