شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يصدر بيانا هاما بشأن تطورات المعارك في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الجيش الوطني، الجمعة، أن قواته تصدت لهجوم شنه مسلحي مليشيا الحوثي في محافظة مأرب شمالي شرق اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان له، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنا من كسر هجوما للحوثيين في جبهة الكسارة غرب مأرب.

وأضاف أن "مليشيات تكبّدت خسائر بشرية ومادية كبيرة" لافتًا إلى أن مقاتلات التحالف العربي "دمّرت تعزيزات كانت في طريقها إلى المليشيا في ذات الجبهة".

في غضون ذلك، أسقطت قوات الجيش طائرة مسيرة مفخخة للحوثيين أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة المشجح، غرب محافظة مأرب، وفق ذات المصدر.

وخلال اليومين الماضيين، أعلن الجيش تحرير مواقع مهمة من قبضة الحوثيين في مناطق متفرقة بمأرب.

ومنذ 11 يومًا صعد الحوثيون من هجماتهم في محافظة مأرب الاستراتيجية للسيطرة عليها؛ لكنهم يواجهون مقاومة شرسة من قوات الجيش الوطني مسنود بالقبائل التي تمكنت من صد محاولات تقدمهم.