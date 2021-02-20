شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يستخدم النازحين دروعا بشرية في صرواح .. وقيادي كبير " اترك الكلام ل سريع " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر إعلامية تابعة لمليشيا الحوثي، بأن المتحدث العسكري باسم المليشيات سيكشف عن التطورات العسكرية والميدانية التي شهدتها الجبهات القتالية بمحافظة مأرب خلال الساعات القادمة في بيان له.

وبحسب المصادر فإن المليشيات الحوثية حققت تقدم جديد في جبهات مأرب، مشيرة إلى أن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي سيكشف عن التطورات في الساعات القادمة.

وبالتزامن مع مزاعم المليشيات الحوثية بالتقدم في جبهات مأرب، غرد القيادي البارز في المليشيات محمد علي الحوثي بقوله؛ "وصلتني اخبار.. لكن سنترك التصريح بها لسريع"، في إشارة منه الى البيان العسكري المرتقب للمتحدث العسكري باسم الحوثيين.

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وكانت وسائل إعلام محلية تداولت أنباء عن اقتحام مليشيات الحوثي مخيما للنازحين في صرواح غربي مارب، وقامت بنشر مدرعاتها وآلياتها في محيط المخيم.

وذكرت المصادر أن المليشيات قامت بانشاء تحصينات لمقاتليها في محيط المخيم وأجبرت عشرات الأسر على البقاء دروعا بشرية بعد منعهم من مغادرة المخيم.