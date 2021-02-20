شكرا لبحثكم عن خبر بيان حوثي يتحدث عن انتصارات شرق وغرب مأرب وقرب سيطرة على منفذ الوديعة بين اليمن والسعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، عن تحقيق تقدم جديد للمليشيات صوب المنفذ الشرقي لمدينة مأرب ومنفذ الوديعة مع السعوديّة.

وقالت وكالة الصحافة اليمنية التابعة للمليشيات، في بيان اشار اليه موقع "المشهد اليمني"، إن مليشيات الحوثي تحاصر قرية رغوان وتتقدم نحو العلم الأبيض والنضود شمال شرق مأرب.

وزعمت المليشيات في البيان، أنها سيطرة على عدد من المواقع شرقي مديرية "مدغل" ومواقع في مديرية صرواح بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني.

وبحسب الوكالة، فإن المعارك تدور في هذه الأثناء، في المحيط الجنوبي لمنطقة الطَّلّعَة الحمراء ومواقع عسكريّة أخرى تشرف على الطريق الدولي الواصل بين مدينة مأرب ومديريتي مَدْغِل الجِدْعان وصرواح، والمؤدية إلى مفترق طريق الجوف صنعاء.

وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي تعليق من الحكومة الشرعية بشأن مزاعم المليشيات الحوثية.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الجيش الوطني السيطرة على مواقع جديدة، في جبهة هيلان غربي محافظة مأرب.

وأكدت صحيفة الجيش الوطني، ان القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، حررت مواقع جديدة إثر هجوم شنته قوات الجيش على مواقع المليشيات الحوثية في جبهة هيلان غربي مأرب.

وأسفر الهجوم عن مصرع 16 عنصرا من مليشيات الحوثي الانقلابية وإصابة آخرين.

ويخوض أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بتحالف دعم الشرعية في اليمن معارك متواصلة للأسبوع الثالث على التوالي وسط تقهقر واستنزاف لعناصر المليشيات الحوثية.