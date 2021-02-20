شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يعلن السيطرة على مواقع جديدة في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش الوطني، في وقت متأخر من مساء الجمعة، السيطرة على مواقع جديدة في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف شمالي اليمن.
وقالت صحيفة الجيش الوطني، إن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية شنت هجوما واسعا على مواقع المليشيات الحوثية شرق مدينة الحزم وتمكنت من تحرير مواقع جديدة.
وأكدت الصحيفة، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حررت مواقع جديدة إثر هجوم شنته على مواقع المليشيا في جبهة دحيضة شرق الحزم.
وأسفرت الهجوم عن مصرع 13 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، والقبض على آخرين، بينهم أصم.
وتواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، سحق عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في جبهات عدة في محافظة الجوف.
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