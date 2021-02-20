شكرا لبحثكم عن خبر عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين أثر عملية نوعية للقوات المشتركة شمال الضالع (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت وحدات من القوات الجنوبية والمشتركة صباح الجمعة عمليه هجومية كبيره استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة مريس تمكنت على إثرها من اقتحام 4 مواقع استراتيجية والاجهاز على عناصر الميليشيا الحوثية في تلك المواقع.

العملية الهجومية التي شاركت فيها ألوية المقاومة الجنوبية ممثلة باللواء الاول والثاني مقاومة أدت إلى سقوط أكثر من 25 عنصر حوثي بين قتيل وجريح وتدمير مواقع تمركز الميليشيات في كلاً من " القهره - حجلان - التباب السود" ومنيت الميليشيات فيها بخسائر مادية كبيرة.

وبحسب القائد منير سيف قائد الكتيبة الثانية في اللواء الاول مقاومة فقد نفذت الهجمة وحققت هدفها قبل أن تنسحب الوحدات المهاجمة بسلام إلى مناطق السيطرة النارية مؤكداً أن ما منيت به الميليشيات الحوثية من خساره لم تكن في الحسبان وان الهجوم جاء في توقيت ظن العدو فيه أن القوات الجنوبية والمشتركة في حالة دفاع فقط بينما لدينا القدرة لتنفيذ اي هجوم في الزمان والمكان الذي نريد.

الى ذلك قامت الميليشيات الحوثيه الإرهابية باطلاق أكثر من 26 قذيفة مدفعية باتجاه مواقع القوات الجنوبية والمشتركة في محاولة للرد على الخساره التي منيت بها صباح اليوم

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