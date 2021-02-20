شكرا لبحثكم عن خبر أول رد إماراتي على تقارير احتجاز الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي.. والكشف عن حالتها الصحية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقت سفارة الإمارات في لندن على الأنباء التي تناولت حالة الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي، مؤكدة أنها “تتلقى الرعاية في المنزل وتواصل التحسن” بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.

وقالت سفارة الإمارات في لندن، إن الشيخة لطيفة في دبي، إحدى بنات حاكم دبي، تتلقى الرعاية في المنزل، مضيفة أن التغطية الإعلامية لا تعكس الوضع الحقيقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية: “أكدت أسرتها أن صاحبة السمو تتلقى الرعاية في المنزل بدعم من عائلتها والأخصائيين الطبيين.

إنها مستمرة في التحسن ونأمل أن تعود إلى الحياة العامة في الوقت المناسب”.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد نشرت مقاطع فيديو، تحدثت خلالها الأميرة لطيفة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، قائلة إنها محتجزة كرهينة وتخشى على حياتها.