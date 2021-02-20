شكرا لبحثكم عن خبر آخر مستجدات المعارك الميدانية في جبهات مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عسكرية وميدانية عن آخر المستجدات الميدانية للمعارك في مختلف الجبهات القتالية بمحافظة مأرب ( شرقي اليمن ).

وأكدت المصادر أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، تواصل إفشال محاولات المليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران، للتقدم في أطراف محافظة مأرب، وتكبدها خسائر مستمرة.

وذكرت صحيفة الجيش أن القوات الحكومية أحبطت اليوم هجمات للمليشيا الحوثية في جبهات الكسارة، والمخدرة، وهيلان، وأجبرتها على الفرار.

وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية بينهم قيادات ميدانية.

في السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، صباح اليوم الجمعة، تعزيزات للمليشيا الحوثية، كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات في جبهة الكسارة.

وأدت الغارات الجوية إلى تدمير تعزيزات العدو، ومصرع وجرحى عدد من عناصرها.

وكانت مدفعية الجيش، دمرت، الخميس، تعزيزات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، قادمة من محافظة صنعاء، في طريقها إلى جبهات ماس، والمخدرة، مما أدى إلى تدمير 4 عربات تابعة لها، وأسلحة ثقيلة، تابعة لها.