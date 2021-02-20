شكرا لبحثكم عن خبر صدر بحقه أمر قبض قهري.. مطلوب للأمن في قبضة حزام عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضبطت قوات الحزام الأمني، أحد المطلوبين أمنياً في مديرية المنصورة والصادرة بحقه مذكرة قبض قهري من النيابة الجزائية.

وأوضحت عمليات قوات الحزام الأمني- العاصمة عدن، في بلاغ صادر عنها، بإن قوة الطوارئ التابعة لها، تمكنت من الإيقاع بالمطلوب (ع.أ.س.ع) بعد رصد وتحرٍ.

وأضافت، بإنها بصدد إحالته إلى الجهات القضائية المختصة، مشددة على إستمرار قوات الحزام الأمني في ملاحقة المطلوبين والفارين من العدالة.

* المكتب الإعلامي لقوات الحزام الأمني العاصمة عدن.