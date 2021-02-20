شكرا لبحثكم عن خبر اسرة عدنية تجد ولدها الشاب المفقود منذ فجر الجمعة ..صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت أسرة شاب فقد في عدن فجر الجمعة، العثور على أبنها في أحد أقسام الشرطة، بعد مناشدة أطلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتناولتها بعض المواقع الإخبارية، بينها عدن تايم.

وقالت الأسرة أن ابنها الشاب يوسف جلال حمود محمد 21 سنة، عثر عليه مساء اليوم في شرطة القاهرة بعدن، سالما معافا، بعد فقدانه منذ فجر الجمعة.

وتوجهت الأسرة بالشكر : لكل من شارك وتفاعل مع مناشدتهم، كما تقدمت بالشكر لقائد قوات الحزام الأمني بعدن، العميد/جلال الربيعي، والجهات الأمنية وأمن عدن الذين عملوا اللازم بالبحث والتحري".

هذا وفي وقت سابق اليوم، ناشدت أسرة الشاب، يوسف جلال حمود محمد 21عاما، بمساعدتها للعثور على ابنهم الذي فقد فجر اليوم الجمعة، أثناء عودته من العمل.

وارفقت الأسرة في مناشدتها صورة للشاب، وأرقام هواتف للتواصل، لتسهم هذه المناشدة في العثور عليه بعد ساعات في شرطة القاهرة بعدن.