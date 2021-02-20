تعرف على أسعار الصرف في عدن و حضرموت مساء الجمعة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار العملات في العاصمة عدن دولار امريكي= 881 : 891 ريال سعودي= 232 : 234 أسعار العملات في محافظة حضرموت دولار امريكي= 889 : 898 ريال سعودي= 234 : 236

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