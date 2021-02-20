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تعرف على أسعار الصرف في عدن و حضرموت مساء الجمعة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار العملات في العاصمة عدن

 

دولار امريكي= 881 : 891

ريال سعودي= 232 : 234

 

 

أسعار العملات في محافظة حضرموت

 

دولار امريكي= 889 : 898

ريال سعودي= 234 : 236

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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