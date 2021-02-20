شكرا لبحثكم عن خبر عدن..مداهمة ثلاثة أوكار لترويج وتعاطي الحشيش ومواد مخدرة خطرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حسب توجيهات اللواء مطهر الشعيبي مدير أمن عدن وفي إطار حملة مكافحة المخدرات في عدن ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية صيرة ممثلة بقسم شرطة كريتر بقيادة العقيد نبيل عامر مدير القسم وبالتنسيق مع قسم مكافحة المخدرات بإدارة أمن عدن ثلاثة أوكار لترويج وتعاطي مادة الحشيش ومواد اشد خطورة تسمى ( الشبو ).

وتمت العملية بحديقة العاقل بجانب عدن بالقرب من عدن مول حيث تم ضبط أربعة شباب وفتاة وبحوزتهم وصلة وصلة حشيش حوالي الساعة السادسة فجرا.

اما العملية الثانية تمت في فندق البعسي حيث ضبط شابين وبحوزتهم حشيش للتعاطي وأداة تستخدم لأخطر انواع المخدرات وهي مادة ( الشبو ) بين الثمانية المقبوض عليهم مصري الجنسية .

فيما العملية الثالثة كانت في فندق نجوم اليمن حيث ضبط شاب مع كمية من الحشيش وأداة لتعاطي ( الشبو ) المخدر وقد استكملت التحقيقات مع كل المتهمين وستتم احالتهم لسجن إدارة البحث الجنائي إلى حين عرضهم على النيابة...

تجدر الإشارة أن من بين الثمانية المقبوض عليهم مصري الجنسية.

ولقيت المداهمات الاشادة بقسم شرطة كريتر وتصديه الحازم للعناصر الإجرامية التي هاجمته باسلحتها النارية وتم القبض عليهم وبحوزتهم مواد مسكرة.

الدائرة_الإعلامية_والتوجيه_المعنوي لقسم_شرطة_كريتر

#الدائرة_الاعلامية

19 فبراير