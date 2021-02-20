شكرا لبحثكم عن خبر عاجل/تأكيد سعودي على بدء صرف مرتبات القوات الجنوبية نهاية فبراير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، مساء اليوم الخميس برئيس لجنة التنسيق والارتباط السعودي الميدانية لتنفيذ اتفاق الرياض اللواء محمد بن سعد الرُبيعي، وقائد قوات الواجب 802 في عدن التابعة للتحالف العربي العميد ركن نايف بن منيف العتيبي، والمهندس أحمد المدخلي مسؤول البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من القضايا التي تهم الجانبين وفي مقدمتها عملية صرف الرواتب المتأخرة، وأكد الجانب السعودي بأنها تجري الترتيبات النهائية للبدء في صرف مرتبات القوات العسكرية والأمنية الجنوبية والتي سيتم البدء بها خلال عشرة أيام.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من القضايا المتصلة بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري، حيث أكد الطرفان على ضرورة الإسراع في تنفيذ بقية بنود الاتفاق لما لذلك من دور في إرساء دعائم الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود لمجابهة الأخطار المشتركة المتمثلة في جماعة الحوثيين والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

كما تم الاستماع خلال اللقاء إلى شرح موجز قدمه المهندس أحمد المدخلي تطرق لأبرز المشاريع الإنمائية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العاصمة عدن.

حضر اللقاء علي الكثيري عضو هيئة الرئاسة نائب رئيس وحدة شؤون المفاوضات المتحدث الرسمي للمجلس، وأعضاء هيئة الرئاسة ووحدة شؤون المفاوضات عبدالرحمن شيخ، وعدنان الكاف، وعضو ومقرر وحدة شؤون المفاوضات أنيس الشرفي.