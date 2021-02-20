عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أركان الجيش: أخرجنا الحوثي لمحارق مفتوحة وقادرين على تحقيق النصر

السبت 20 فبراير 2021

الخليج 365

أكد أركان الجيش الوطني، الجمعة، نجاح قواته في إخراج الحوثيين من أوكارها إلى محارق مفتوحة في إشارة لمعركة مأرب الطاحنة، شرقي البلاد.



وقال رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة بالجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز إن الجيش ورجال القبائل والمقاومة اليمنية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، قادرين على "تحقيق النصر"، داعيا الجميع للثقة بذلك.

وأضاف رئيس هيئة الأركان الجيش اليمني في حديث للتلفزيون اليمني الرسمي "لدينا خططنا وحساباتنا الدقيقة للقضاء على عدوان مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وتخليص الشعب اليمني من إرهابه".

وأوضح بن عزيز أن القوات المسلحة لديها هدف سام، وهو الدفاع عن اليمن وهوية اليمنيين وعروبتهم، مشيرا إلى أن قواته تخوض معركة محترفة مع المليشيا الحوثية الإرهابية بكل بسالة منذ سنوات.

وتابع مخاطبا الشعب اليمني "لا قلق على اليمن من مليشيا الحوثية، فالجيش لهم بالمرصاد وسيحقق الانتصار (..) يجب على الجميع الثقة بذلك، لقد نجحنا في إخراج فئران الانقلاب من مخابئهم إلى معركة مفتوحة للقضاء عليهم".

وأشار المسؤول اليمني البارز الذي يتصدر معركة مأرب إلى أن اليمن على موعد مع "النصر وسنقضي على المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بشكل نهائي في هذه المعركة".

واتهم "حسن إيرلو" ضابط الحرس الثوري الإيراني المعروف بـ"حاكم صنعاء" أنه "هو من يقود المعركة وليس الحوثيين الذين هم عبارة عن أداة لإيران تنفذ مشروعها التدميري في اليمن والوطن العربي".

وأثنى أركان الجيش اليمني على الدور والدعم والمشاركة الفاعلة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لافتا إلى المصير الواحد والعدو والهدف والأمن المشترك بين اليمن وأشقائه في التحالف.

وعن دعوات السلام أشار صغير بن عزيز إلى أن السلام يكون لكل من يحب السلام، فيما مشروع الإرهاب الحوثي المدعوم من‏ نظام إيران سوف تسحق إثر تمادي عدوانه ضد الشعب اليمني.

ولا تزال المعارك في مأرب شرقا على أشدها، وتعد هي الأعنف منذ الانقلاب المدعومة من إيران أواخر 2014، وحسب الجيش اليمني فقد تكبد المتمردون خسائر فادحة وثقيلة في المواجهات وضربات جوية للتحالف العربي.