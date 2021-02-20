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صنعاء: عصابة مسلحة تقتل أسرة مكونة من 5 أفراد بينهم نساء وأطفال

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل خمسة من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال، الجمعة، من قبل عصابة مسلحة في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن "علي حزام أبو نشطان، وثلاثة من أولاده، وشقيقته، قتلوا، وأصيبت زوجته، على يد عصابة مسلحة في العاصمة صنعاء".

وتضاربت الأنباء عن سبب ارتكاب العصابة لهذه الجريمة في العاصمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

ونفى مصدر محلي بصنعاء، أن يكون سبب ارتكاب هذه الجريمة الثأر بين الأسرة والعصابة التي ارتكبت الجريمة.

وتزايدت حوادث القتل المنظم، وانتشار السلاح، وسط حالة من الانفلات الأمني، التي تشهدها صنعاء، في ظل صراع الأجنحة بين قيادات مليشيا الحوثي.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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