شكرا لبحثكم عن خبر من هي هدى الكازمي مدير عام مكتب الإعلام في عدن ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كرم أمان

حظيت الإعلامية والصحفية الجنوبية هدى الكازمي اليوم الخميس، على ثقة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، الذي كلفها بقرار معلن في منصب مدير عام مكتب وزارة الإعلام في عدن، ضمن ثلاثة تكليفات نسوية صدرت.

فمن هي هدى الكازمي ؟

هي الشابة هدى خالد أحمد ناصر الكازمي التي ولدت في عدن عام 1988، وتنحدر لآل باكازم بمحافظة أبين.

درست هدى مرحلة التعليم الابتدائي في مدارس مديرية التواهي، والتحقت بالتعليم الإعدادي والثانوي والجامعي في مدارس وكليات مديرية خورمكسر.

وتستعد هدى في سبتمبر القادم إكمال عامها الـ 33 من عمرها ، التي قضت معظمه في التعليم والعمل كمذيعة وإعلامية، و 7 سنوات من حياتها الزوجية مع شريك حياتها عبدالله الهاشمي المخرج الإذاعي والتلفزيوني في إذاعة وقناة عدن، وأبو ولدها الوحيد حسين.

بدأت هدى العمل الاعلامي منذ سن مبكر وعمرها تسع سنوات تقريبا، عبر مشاركتها في برامج الأطفال الاذاعية التي كانت تبث عبر اذاعة عدن بتشجيع ورفقة امها وعمتها الغالية الأستاذة شيخة أحمد ناصر مربية الأجيال والشخصية التربوية العظيمة .

التحقت هدى بكلية الاداب جامعة عدن وتخصصت في قسم الصحافة و الاعلام، اذاعة وتلفزيون وحصلت على البكلاريوس في 2011، لكنها بدأت بالعمل في قناة عدن الفضائية منذ عام 2009 تقريبا، كما عملت كمعيدة في جامعة عدن.

ظلت هدى تعمل في قناة عدن الفضائية لما يقرب من 5 سنوات تقريبا، تزوجت خلالها على أبو ولدها حسين في 2014.

بعد حرب 2015، انهمكت هدى في ترتيب اوضاعها والبدء باستكمال دراساتها العليا، لتتمكن من الحصول على درجة الماجستير بإمتياز في 2020 من جامعة عدن، وإنضمت الى طاقم قناة عدن المستقلة مؤخرا، ولمع نجمها مجددا عبر شاشة التلفزيون.

شاركت هدى في دورات داخلية في الاعلام ودورات في السكرتارية، وكانت تطمح ان تكمل دراستها العليا في الخارج، ولكن ولظروف عائلتها لم تتمكن من تحقيق ذلك، الا إنها تمكنت وبكل جدارة من إثبات ذاتها ولمع نجمها في عدن وخلال فترة وجيزة.

وقبل نحو شهرين اجرت هدى أول مقابلة تلفزيونية صحفية مع محافظ عدن احمد لملس، بثت على قناة عدن المستقلة، وكتبت في صفحتها على فيسبوك بعدها منشورا، وصفت اللقاء بأنه كان غير عادي بل لقاء بحجم الدولة القادمة التي ينتظرها ابناء عدن، وقالت : "الأستاذ أحمد حامد لملس محافظ عدن الأمين العام للمجلس الانتقالي رئيس اللجنة الأمنية.. عند لقائي به وجدت فيه روح عدن الجميلة التي ستعود من جديد ..".