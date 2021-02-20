شكرا لبحثكم عن خبر على خلفية أحداث بالمكلا .. إنتقالي حضرموت يرفض استغلال المطالب العامة وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في اول تعليق للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت على احتجاز الأمن العام عدداً من المحتجين في الوقفة السلمية عبرت من خلاله التأكيد لحق المواطنين في التعبير عن الرأي بالاحتجاج والتظاهر السلمي.

وقالت القيادة المحلية للمجلس ان "ما حدث اليوم من احتجاز الأمن العام عدداً من المحتجين في الوقفة السلمية التي دأبوا على تنظيمها كل خميس أمام ديوان المحافظة بالمكلا".

وطالب المجلس "السلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ بالإفراج الفوري عنهم، مؤكدا حق المواطنين في التعبير عن الرأي الاحتجاج والتظاهر السلمي، والرفض بشدة أي أسلوب قمعي أو احتجاز خارج إطار القانون، مع التأكيد الشديد على رفض المجلس محاولات استغلال المطالب العامة وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية تمس المصلحة العامة للمواطنين، ويستفيد منها أي طرف يناصب شعبنا في حضرموت العداء ضداً على إرادته الحرة في الانعتاق من إعادة إنتاج نظام صنعاء تحت أي قناع إخونجي أو حوثي".

كما عبرت القيادة المحلية "عدم قبول بأي حال من الأحوال تمرير أجندات تلك الأطراف لزعزعة الاستقرار النسبي في المحافظة ولاسيما الساحل ، أو الإساءة للأشقاء في التحالف العربي".

وحصلت عدن تايم على أسماء من تم إحتجازهم :

1)فؤاد راشد رئيس مجلس للحراك

2) الشيخ علي بافقاس شيخ من مشايخ قبيله نوح

3)العميد صلاح بن هامل عضو مجلس محلي مدينة المكلا.

4) الناشط محمد بن علي جابر

5)الشيخ احمد بابيتر المرشدي من مشايخ قبيلة سيبان

6)الناشط والسياسي محمد احمد بالطيف .

7)الناشط زكريا محمد

8)النا شط معتز النقيب

9) الناشط علي بن محمد علي جابر

10) الناشط هاني للمؤمن

11) الناشط معاذ بن علي جابر

12) الناشط عبدالله بن علي جابر

13)الناشط صالح بن علي جابر

14)الناشطة يسرا البطاطي

15) الاعلاميه والناشطه هاله فؤاد باضاوي.

16)الناشط الدكتور خالد علي باعلي