شكرا لبحثكم عن خبر المدخلي يكشف عن دعم سعودي لوزارة الزراعة والثروة السمكية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل وزير الزراعة والري والثروة السمكية نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء سالم عبدالله السقطري، صباح اليوم بالعاصمة عدن، مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي، وبحث معه سبل تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات الزراعية والسمكية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آلية الدعم الذي سيقدمه البرنامج السعودي للوزارة في قطاعيها الزراعي والسمكي وعلى وجه التحديد برنامج مكافحة الجراد الصحراوي، وقال المدخلي أن البرنامج السعودي سيقدم دعما لوزارة الزراعة والثروة السمكية عبارة عن عدد من السيارات المجهزة بآليات الرش والمبيدات، مقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، ضمن الدعم الإقليمي لمكافحة الجراد الصحراوي.

وبحث الوزير السقطري مع مدير البرنامج السعودي للتنمية والإعمار إمكانية مساعدة الوزارة في دعم مشاريع البنية التحتية منها إعادة تأهيل مركز الإنزال السمكي الدوكيار، ودعم الصيادين والمزارعين في توفير المعدات اللازمة.

ووعد المدخلي بتقديم الدعم لمشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي.

حضر اللقاء وكلاء الوزارة لقطاعي الزراعة والأسماك ومدير مكتب الوزير