شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تتحدث عن 5000 مقاتل تم نقلهم من تعز للدفاع عن مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة، عن توجه تعزيزات عسكرية كبيرة من محافظة تعز إلى مأرب لدعم الجيش الوطني في المعارك التي يخوضها ضد مليشيا الحوثي الإرهابية. وذكرت المصادر، أن أكثر من خمسة آلاف مقاتل من أبناء محافظة تعز، توجهوا مساء الخميس إلى محافظة مأرب لدعم الجيش الوطني. ‏ودفعت الحكومة الشرعية، خلال الأيام القليلة الماضية، بتعزيزات عسكرية من محافظات شبوة وابين وحضرموت إلى محافظة مأرب لدعم الجيش الوطني الذي يخوض معارك عنيفة ومتواصلة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية التي تحاول الزحف والتقدم باتجاه مدينة مأرب

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