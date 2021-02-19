هادي يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

تسلم الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم أوراق اعتماد سفراء كل من هولندا بيتر هوف، والمجر بالاش سيلماشي، وجنوب إفريقيا كوسبورت خبوشي، والبوسنه والهرسك محمد يوسيتش. وفق وكالة أنباء سبأ.

وعقب تسلم أوراق الاعتماد التقى فخامة الرئيس بالسفراء المعتمدين لدى اليمن كل على حده، مرحبا بهم وموجهاً بتذليل مهامهم لما من شأنه تفعيل وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك.

واشار الرئيس الى علاقات اليمن المتينة من بلدان السفراء المعتمدين والمبنية على التعاون والتنسيق في مختلف المواقف التي تهم الجميع وتخدم التعاون والسلام والاستقرار.. مثمنا مواقف بلدانهم الداعمة لجهود السلام في اليمن الذي نتطلع اليه وننشده وقدمنا في سبيله التنازلات والتضحيات الجسيمة لمصلحة الشعب اليمني ولحقن الدماء وارساء السلام العادل والمستدام.

ولفت الى عدم جدية مليشيا الحوثي الانقلابية ومن خلفها ايران للسلام أو الاكتراث له انطلاقا من اجندتها العدائية تجاه الشعب اليمني والمنطقة بصورة عامة.. مشيرا الى تصعيدها الاخير المتزامن مع التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، والذي استهدف النازحين والمدنيين في مأرب والأعيان والمطارات المدنية في المملكة العربية السعودية.

ونوه بدعم ومساندة المجتمع الدولي لليمن وشرعيتها الدستورية وكذلك جهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الداعم والمساند لليمن بمختلف الظروف، مؤكدا على اهمية دعم اليمن في هذه الظروف خلال مؤتمر المانحين المزمع عقده مطلع مارس القادم.

من جانبهم نقل السفراء تحيات رؤساء وقادة بلدانهم الى فخامة الرئيس.. معبرين عن تطلعهم لتعزيز افاق التعاون والشراكة مع اليمن وتعزيز جوانب الدعم والمساعدات التنموية والانسانية وزيادة جوانب التعاون مع اليمن.. مشيدين بجهود فخامة الرئيس لتحقيق السلام في اليمن.

حضر تسليم أوراق الاعتماد وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك ورئيس المراسم والتشريفات الرئاسيه محمد حاج محفوظ