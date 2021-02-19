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كورونا مجددًا.. الصحة تسجل 3 إصابات جديدة في "حضرموت والمهرة"

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت لجنة الطوارئ العليا لمكافحة وباء المستجد، اليوم الجمعة، إنها سجلت 3 إصابات جديدة، في محافظتي المهرة وحضرموت، شرقي البلاد.

وقالت اللجنة، في تغريدة لها على "تويتر"، إنها لم تسجل أي حالات شفاء أو إصابة لهذا اليوم".

وأكدت اللجنة، ارتفاع إجمالي المصابين بوباء كورونا إلى (2154) حالة، منها (618) وفاة و(1432) حالة تعافٍ.

وكانت اللجنة قد أعلنت أمس الخميس تسجيل 3 حالات إصابة جديدة وحالة شفاء واحدة جميعها من محافظة حضرموت، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

والأربعاء الماضي سجلت 3 إصابات في محافظة حضرموت أيضا.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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