شكرا لبحثكم عن خبر الإفراج عن 3صحفيين بعد يوم من اعتقالهم بالمكلا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفرجت السلطات الأمنية في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، اليوم الجمعة عن 3صحفيين، اعتقلوا بالأمس أثناء تغطيتهم لفعالية احتجاجية مناهضة للسلطة المحلية بالمحافظة.
وقال الصحفي محمد اليزيدي عبر حسابه على فيسبوك : تم الإفراج قبل ساعات عن الزملاء الصحفيين الذين أعتقلوا في سجون السلطة بالمكلا يوم امس.
والصحفيين المفرج عنهم هم معتز النقيب، زكريا محمد، هاله فؤاد باضاوي.
وحسب أفادت اليزيدي فإن الإفراج عن الصحفيين أتى : بعد توقيع تعهدات يلتزمون فيها بعدم المشاركة في وقفة الاحتجاجية أو أي فعالية سياسية اخرى.
هذا وكانت الأجهزة الأمنية في المكلا، قامت باعتقال الصحفيين الثلاثة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواطنين، على خلفية مشاركتهم وتغطيتهم لفعالية احتجاجية سلمية، مناهضة للسلطة المحلية بحضرموت، أقيمت أمام مبنى المحافظة بالأمس.
كانت هذه تفاصيل خبر الإفراج عن 3صحفيين بعد يوم من اعتقالهم بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.