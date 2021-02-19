شكرا لبحثكم عن خبر الإفراج عن 3صحفيين بعد يوم من اعتقالهم بالمكلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفرجت السلطات الأمنية في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، اليوم الجمعة عن 3صحفيين، اعتقلوا بالأمس أثناء تغطيتهم لفعالية احتجاجية مناهضة للسلطة المحلية بالمحافظة.

وقال الصحفي محمد اليزيدي عبر حسابه على فيسبوك : تم الإفراج قبل ساعات عن الزملاء الصحفيين الذين أعتقلوا في سجون السلطة بالمكلا يوم امس.

والصحفيين المفرج عنهم هم معتز النقيب، زكريا محمد، هاله فؤاد باضاوي.

وحسب أفادت اليزيدي فإن الإفراج عن الصحفيين أتى : بعد توقيع تعهدات يلتزمون فيها بعدم المشاركة في وقفة الاحتجاجية أو أي فعالية سياسية اخرى.

هذا وكانت الأجهزة الأمنية في المكلا، قامت باعتقال الصحفيين الثلاثة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواطنين، على خلفية مشاركتهم وتغطيتهم لفعالية احتجاجية سلمية، مناهضة للسلطة المحلية بحضرموت، أقيمت أمام مبنى المحافظة بالأمس.