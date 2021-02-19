شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كشفت عورتها – اتفرج نجمة مسلسل ”باب الحارة“ تفجر انوثتها بجلسة تصوير فاضحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن- ياسمين التهامي - نشرت الفنانة السورية ليليا الأطرش، صورة عبر حسابها الشخصي في انستجرام رصدتها “الخليج 365”. وهي ترتدي فستاناً قصيراً ومكشوف البطن والصدر.

واختارت الفنانة السورية، مشاركتها من أحدث جلسة تصوير لها، فبدت في الصورة الأولى من المشاركة واقفة تنظر إلى الكاميرا ونهديها بارزين وأجزاء أخرى من جسدها، فيما صدرها عار وبطنها، أما شعرها فتمدد حتى خصرها من الأمام، وإلى خصرها من الخلف.

وأطلت ليليا بفستان باللون الفيروزي وبتصميم جريء، إذ أن الفستان كان مفتوحا من منطقة الصدر وفتحة من الأمام أظهرت أرجلها بشكل اعتبره البعض جريء. كما أن وضعيات التصوير كان لها قسط من الانتقادات خصوصاً وهي مستلقية على الطاولة.

الجمهور الذي انتقد الفنانة كانت أغلب تعليقاته حول التغير في شكلها عن سلسلة المسلسل السوري الشهير باب الحارة والذي أدت فيه دور "لطفية" زوجة عصام الأولى. وكان من بين التعليقات "الله يرحم أيام لطفية"، وأضاف آخر "أفا على شواربك يا عصام"، وكان هنالك تعليق "كلوا صاير بشبه بعضوا من العمليات".

أما فيما يتعلق بالتمثيل فقد كانت آخر مشاركة الفنانة ليليا الأطرش في مسلسل "حرملك" بشخصية "عطر" على مدار الجزئين.

ونفت النجمة السورية، ما أُشيع عن عودتها لـ سلسة أجزاء مسلسل باب الحارة . مؤكدة أنها لن تعود لعدة أسباب منها التغيير الكبير الذي طرأ على المسلسل وغياب شخصياته الأساسية، ورأت أن هذا العمل لو تبدل اسمه سيلقى نجاحا كبيرا خصوصا بعدما أوجد حارة جديدة غير حارة “الضبع” التي كانت الأساس بالأجزاء الأولى.

ليليا كانت قد أبدت حزنها لأنها لن تتواجد في الموسم الرمضاني الفائت، بسبب طبيعة الأعمال التي عرضت عليها والتي بحسب وصفها لا تتناسب مع ما تبحث عنه، وتمنت أن تجد أعمال أفضل لتعود للجمهور بعمل قوي خلال الفترة المقبلة.