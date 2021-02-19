شكرا لبحثكم عن خبر الإدارة العامة لإعلام وزارة الشباب تحتفي بالزميل المنتصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعلام الوزارة

أقامت الإدارة العامة للإعلام بوزارة الشباب والرياضة، الخميس، حفل توديعي للمدير الأسبق فرحان المنتصر، وبمناسبة تعيينه مديرًا عامًا لإدارة الاتحادات والأندية.

وخلال الحفل الذي أقيم بديوان الوزارة، أشاد وكيل الوزارة للشؤون المالية الأستاذ طلال بن حيدرة بالجهود الكبيرة التي بذلها الزميل فرحان المنتصر خلال فترة عمله بالإدارة العامة للإعلام، وبالنقلة النوعية الكبيرة التي أحدثها رغم الظروف المحيطة.

وقال، " لقد ساهم المنتصر بشكل إيجابي وكبير منذ اللحظات الأولى لعمل الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، وكان أحد الجنود البارزين الذين وضعوا مداميك البناء الأول لها، من خلال مواكبة مختلف النشاطات والفعاليات التي أقامتها الوزارة خلال الفترة الماضية".

من جانبه، "أعتبر مدير الإدارة العامة للإعلام المعين حديثًا، شكري حسين، الاحتفالية المبسطة التي أقيمت على شرف توديع الزميل فرحان المنتصر، اعترافًا بالجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها المنتصر خلال فترة عمله السابقة".

وأضاف، "إن غادر المنتصر كرسي الإعلام في الوزارة، إلا أنه سيبقى حاضرًا فيها بنصائحه ومقترحاته وإرشاداته، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي اكتسبها خلال مدة عمله والتي قاربت الخمس سنوات.

إلى ذلك، عبر المنتصر عن سعادته البالغة بهذه الاحتفالية البسيطة في فقراتها والكبيرة في مضامينها وأهدافها، متمنيًا لخلفه كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديد وبما يعزز من تطور الأداء الإعلامي في الوزارة والارتقاء به.

وتمنى، إن تشكل هذه الاحتفالية الرائعة تقليدًا يحتذي بها، خلال عملية التدوير الوظيفي في الوزارة، انعكاسا لصور الود والتأخي التي تجمع موظفي الوزارة وطاقم العمل فيها.

حضر الاحتفالية، وكيل وزارة لقطاع الشباب د. منير لمع ومستشار الوزارة عبدالحميد السعيدي ومدير مكتب الوزير وجدان الشعيبي ومدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي رائد علي نعمان، ومدير عام الفروع عدنان مصطفى ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بعدن م. نعمان شاهر، ورئيس الاتحاد اليمني العام للإعلام الرياضي د. جميل طربوش، وعدد كبير من مدراء الدوائر والموظفين في الديوان العام للوزارة والزملاء الإعلاميين.