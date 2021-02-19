شكرا لبحثكم عن خبر المشتركة تتحرك نحو الشمال بالضالع وتحرر قرى وبلدات كانت تحت سيطرة الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت القوات المشتركة بمحافظة الضالع، من السيطرة على مواقع جديدة، إثر هجوم شنته على مليشيات الحوثي الانقلابية، شمالي المحافظة، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات المشتركة، هاجمت مواقع الحوثيين في قطاع مريس وقعطبة شمالي الضالع، اندلعت على إثرها معارك استمرت من مساء أمس وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم.

المصادر أكدت أن المعارك امتدت حتى منطقة باب غلق ومناطق محيطه بها.

وأشارت المصادر إلى أن القوات المشتركة استعادت السيطرة على عدة قرى ومنشآت مدنية كانت المليشيات تتمركز بداخلها.

وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الحوثيين، حسب المصادر.