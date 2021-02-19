شكرا لبحثكم عن خبر الاعلان عن موعد صرف الرواتب المتأخرة لقوات المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى الدكتور ناصر الخُبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، مساء الخميس، برئيس لجنة التنسيق والارتباط السعودي الميدانية لتنفيذ اتفاق الرياض اللواء محمد بن سعد الرُبيعي، وقائد قوات الواجب 802 في عدن التابعة للتحالف العربي العميد ركن نايف بن منيف العتيبي، والمهندس أحمد مدخلي مسؤول البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العاصمة عدن.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من القضايا التي تهم الجانبين وفي مقدمتها عملية صرف الرواتب المتأخرة، حيث أكد الجانب السعودي بأنه يُجري الترتيبات النهائية للبدء في صرف مرتبات القوات العسكرية والأمنية الجنوبية، والتي من المنتظر أن تدشن خلال عشرة أيام.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا المتصلة بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري، حيث أكد الطرفان على أهمية الاسراع في تنفيذ بقية بنود الاتفاق لما لذلك من دور في إرساء دعائم الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود لمجابهة الأخطار المشتركة المتمثلة في مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

كما تم الاستماع خلال اللقاء إلى شرحٍ موجزٍ قدمه المهندس أحمد مدخلي، وتطرق فيه لأبرز المشاريع الإنمائية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العاصمة عدن.

حضر اللقاء علي عبدالله الكثيري عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، نائب رئيس وحدة شؤون المفاوضات المتحدث الرسمي للمجلس، وأعضاء هيئة الرئاسة ووحدة شؤون المفاوضات عبدالرحمن شيخ، وعدنان الكاف، وعضو ومقرر وحدة شؤون المفاوضات أنيس الشرفي.