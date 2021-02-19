شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. المرقشي من ابين يقود تقدم الشرعية على الحوثيين في جبهة الكسارة بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تولى قائد عسكري من محافظة ابين قيادة جبهة قتالية هامة بمحافظة مأرب. واسندت مهمة قيادة جبهة الكسارة للقيادي العسكري محمد عبدالله الحمزة المعروف بابو منيرة المرقشي. وقالت مصادر عسكرية لصحيفة عدن الغد ان المرقشي والمئات من المقاتلين باتوا يتقدمون في جبهة الكسارة.

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