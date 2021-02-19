خلل فني يفاجئ ركاب طائرة بعد إقلاعها من عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 فبراير 2021

هبطت الرحلة رقم 608 للخطوط الجوية اليمنية، اليوم الجمعة، في مطار جدة عقب إقلاعها من مطار العاصمة عدن، قبل استئناف رحلتها إلى مطار القاهرة.



وقرر قائد الطائرة الهبوط في مطار جدة، بعد استشعاره وجود خلل فني بسيط، عملًا بقواعد السلامة والوقاية الدولية.

وأقلعت الرحلة من مطار جدة بعد ساعة، بتصريح من إدارة الصيانة والهندسة في مطار جدة، لاستكمال مسارها الطبيعي.