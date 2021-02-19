استشهاد نجل قائد اللواء83مد في معارك مريس

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يزيد بن سلمان - شبوة - قتل نجل قيادي موالي للشرعية في محافظة الضالع شمال العاصمة عدن صباح اليوم. وجاء ذالك اثر المواجهات بين قوات الشرعية وجماعة الحوثيين في جبهة مريس. ويدعى القتيل حارث فضل النميري نجل أركان حرب اللواء 83 مدفعية العقيد فضل النميري.

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