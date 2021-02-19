شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. هبوط اضطراري لطائرة اليمنية في مطار سعودي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية صباح الجمعة في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية اضطراريا. واقلعت الطائرة من مطار عدن الدولي في طريقها الى مطار القاهرة. وبحسب موقع فلاي رادار الذي تتبع الرحلة فقد هبطت الطائرة بمطار جدة الدولي. حيث عانت الطائرة خللا فنيا اجبرها على الهبوط. وبحسب المصادر فقد قام قائد الطائرة بعدة مناورات لاستعادة قدرة المحركات والارتفاع ، الا ان المحركات فشلت مرة أخرى في الحفاظ على قدرتها التشغيلية وتكرر نفس الهبوط المفاجئ مما استدعى طاقم الطائرة للهبوط الاضطراري في مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة.

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