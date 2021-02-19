المحافظ لملس يعين ثلاث نساء في مناصب كبيرة بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر احمد حامد لملس محافظ محافظة عدن الخميس تكليفات جديدة لعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية لفروع الوزارات في محافظة عدن .. وقضت القرارات بتكليف كل من التالية أسمائهم : رندا صالح عبده عكبور.. مدير عام مكتب الثقافة عدن هدى خالد الكازمي.. مدير عام مكتب الاعلام عدن اشتياق محمد سعد عبدالله.. مدير عام تنمية المراة لديوان محافظة عدن

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