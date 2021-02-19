شكرا لبحثكم عن خبر بأوامر من صنعاء: بريد عدن ولحج يرفضان استلام قيمة فواتير الاتصالات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مواطنون متعاملون مع مكاتب البريد في العاصمة عدن ومحافظة لحج إنهم فوجئوا خلال اليومين الماضيين بتوقف خدمة تسديد فواتير الإنترنت وكل متحصلات قطاع شبكة الاتصالات منذ أكثر من أسبوع.

وقالوا في اتصالات أمس لـ«الأيام» إن القائمين في مكاتب البريد بعدن ولحج أبلغوهم بتوقف خدمة تسديد الفواتير الخاصة بالاتصالات والإنترنت باستثناء إمكانية دفع استهلاك خدمة الهاتف الأرضي.

وأوضح مواطنون أن توقف تقديم خدمات تسديد مستحقات الاتصالات لمختلف الشبكات في مكاتب البريد التي كانت تقدم خدمة كبيرة للمواطنين بنفس المبلغ المستقطع دون احتساب أي عمولات كبيرة قد يؤدي إلى إحداث حالة من الإرباك والمعاناة للمواطنين جراء قيامهم بإجراء عملية التسديد في محلات تجارية مقابل عمولة تقدر بأكثر من 50 % من المبلغ المدفوع، وطالبوا الجهات المختصة بوضع حد ومعالجة هذه المشكلة وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهولة.

ولاحقا أجرت «الأيام» اتصالات بمصادر ومسؤولين الذين أكدوا صحة شكوى المواطنين، وقالوا إن جميع مكاتب البريد في المحافظات الجنوبية أوقفت العمل بشبكة دفع متحصلات شبكات الاتصالات والإنترنت بسبب الحوثيين في صنعاء الذين تمكنوا من تعليق الخدمة بحجة عدم توريد المكاتب البريدية لإيراداتها من تلك المتحصلات المالية إلى المركز الرئيس، ما دفعهم إلى قطع شبكة التحصيل في مكاتب البريد باستثناء تقديم خدماتها لصرف مرتبات المتعاقدين ودفع فواتير التلفون الأرضي فقط.

وأكد المسؤولون أن إجراء الحوثيين تأكيد على استمرار سيطرة الحوثيين وصنعاء على قطاع الاتصالات وشبكات البريد التي ترفدهم بمليارات الريالات شهريا.

وأبدى المسؤولون والمصادر استغرابهم واستهجانهم من عدم تحرك الحكومة الشرعية في اتخاذ الإجراءات الخاصة بفصل قطاع الاتصالات، لمواجهة العبث الحوثي بمصالح الدولة والمواطن.