شكرا لبحثكم عن خبر تحرير مناطق جديدة في جبهة مريس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت القوات الحكومية في ساعات متأخرة من مساء أمس الخميس هجوما واسع على مواقع ميليشيا الحوثي في محافظة الضالع شمال العاصمة عدن.

وقال مصدر عسكري أن القوات الحكومية حققت انتصارات ميدانية واسعة وسط تكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وبحسب المصدر فإن القوات الحكومية سيطرت خلال هجوم قوي في جبهة مريس على قريتي سون والقهره.

وياتي هذا التحرك بعد توجيهات الحكومة اليمنية بدعم وإسناد جبهة مأرب التي تشهد أقوى هجوم حوثي منذ اندلاع الحرب.