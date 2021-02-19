شكرا لبحثكم عن خبر رويترز: التحالف العربي يرسل قوات عسكرية إلى مأرب لصد هجوم الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر في الجيش اليمني والحكومة المعترف بها دوليا لـ"رويترز"، اليوم، إن التحالف الذي تقوده السعودية أرسل قوات إلى منطقة مأرب وكثف ضرباته الجوية في محاولة لصد تقدم الحوثيين.

ونقلت "رويترز" عن مصدر بالحكومة في مأرب ومصدر عسكري إن مئات المقاتلين وصلوا من حضرموت وشبوة في الجنوب، حيث مقر الحكومة المدعومة من السعودية، ومن ضواحي محافظة صنعاء في الشمال.

وقال أحد السكان إن تعزيزات عسكرية مرت عبر مأرب اليوم الخميس وإن طائرات التحالف الحربية نفذت عدة ضربات جوية.

وأضاف أن دوي القصف المتبادل في الاشتباكات سمع من الخطوط الأمامية التي تبعد نحو 30 كيلومترا غربي المدينة.

وقال الجيش اليمني في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الخميس إن الغارات الجوية للتحالف دمرت منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين في المخدرة غربي مدينة مأرب وأربعة صواريخ باليستية.

وتصاعدت حدة القتال في المنطقة مع محاولة الحوثيين انتزاع السيطرة على مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال اليمن.