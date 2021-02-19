شكرا لبحثكم عن خبر صحفي يكشف ما وجه به” علي عبدالله صالح” الى قيادات الجيش بعد تفجير مسجد الرئاسة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الصحفي المؤتمري "فيصل الشبيبي" ماوجه به الرئيس صالح اعند تفجير مسجد دار الرئاسة، في أول جمعة من شهر رجب الحرام، التي تصادف ذكراها غداً . وقال الشبيبي أن صالح وجه "قيادات الجيش بعدم إطلاق ولو طلقة واحدة حرصاً على حقن الدماء وقال الصحفي الشبيبي في منشور على حائط صفحته بالفيس بوك: عند تفجير مسجد دار الرئاسة، في أول جمعة من شهر رجب الحرام، التي تصادف ذكراها غداً، كان القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكان نجله قائداً للحرس الجمهوري والقوات الخاصة، ومعظم الشعب معه، ومع ذلك خرج من بين النيران، وهو بتلك الحالة، ووجّه قيادات الجيش بعدم الرد نهائياً، وعدم إطلاق ولو طلقة واحدة، حرصاً على حقن الدماء واضاف الصحفي الشبيبي :هنا تكمن عظمة الرجال وقوتُهم وحلمُهم وصبرُهُم وحكمتُهُم.. و وضح في تغريدته: بأن المواقف العظيمة، يسجلها التاريخ، حتى وإن حاول الكثيرون تجاهلها، أو تعمدوا تغييبها.. وترحم الشبيبي في نهاية تغريدته على" صالح" قائلاً:" الرحمة والخلود لروحك الطاهرة".

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