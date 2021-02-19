شكرا لبحثكم عن خبر عدن: وضع حجر الأساس لمشروع محطة إنماء - الحسوة التحويلية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب / عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ معين عبدالملك ،ووزير الكهرباء/د/ أنور محمد علي كلشات ،ومحافظ عدن / أحمد حامد لملس .

قام أمين عام المجلس المحلي بالعاصمة عدن / بدر معاون ،ومعه المهندس / خليل عبدالملك وكيل وزارة الكهرباء والمهندس عبدالقادر باصلعة مدير عام مؤسسة الكهرباء والمهندس / مجيب الشعبي مدير عام مؤسسة الكهرباء بعدن ،ومبارك الهمامي مدير شركة انماء العقارية، وعلي باسويدان مدير شركة نخيل عدن ، صباح اليوم بوضع حجر الاساس ، لتنفيذ مشروع محطة إنماء - الحسوة التحويلية سعة (40MVA ).

بالمساهمة بين كل من المؤسسة العامة للكهرباء عدن ،وشركتي إنماء العقارية ،ونخيل عدن وبتكلفة إثنين مليون وخمسمائة الف دولار .

وأوضح المدير العام لمؤسسة الكهرباء المهندس / عبدالقادر أحمد باصلعة أن وضع حجر الاساس للمحطة التحويلية يمثل خطوة ناجحة في اسهام المحطة باستقرار القدرة التوليدية وتحسين وضع المنظومة الكهربائية وتوزيع الطاقة وتخفيف الاثقال على خطوط النقل .

واكد المهندس / مجيب الشعبي مدير عام مؤسسة الكهرباء بالعاصمة عدن ،ان مشروع انشاء محطة إنماء الحسوة التحويلية بتمويل من شركتي إنماء العقارية ونخيل عدن وتنفيذ المؤسسة العامة لكهرباء عدن يعد المشروع الأول الذي يساهم القطاع الخاص بتمويله ،بعد ان توقفت مشاريع البرنامج الاستثماري منذ اندلاع الحرب ٢٠١٥م ،وستساهم المحطة التحويلية في فك الاختناقات بسبب زيادة الاثقال في مدينة الشعب ،داعيا القطاع الخاص الى المساهمة الفاعلة في تنفيذ مثل هكذا مشاريع نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ،ومدينة عدن بشكل خاص.

وعلى الصعيد نفسه اوضح المهندس / مفيد ماطر مدير عام المنطقة الثالثة أن مشروع بناء المحطة التحويلية سيتكون من محولين كل واحد منهما بقدرة (٢٠ ميجا ) بإجمالي (٤٠) مبجا كما سيتم تركيب لوحة مفاتيح متكاملة ،واضاف أن المحطة ستغطي المباني السكنية في المرحلة ال١٣ من مدينة إنماء والمرحلة الثانية من درة عدن ،وستعمل محطة إنماء - الحسوة المقرر انجازها خلال ستة اشهر على تخفيف الأحمال على محطة الشعب، ومحطة إنماء التحويلية،مشيدا بالروح الوطنية والتجاوب الكبير من قبل شركتي إنماء العقارية ونخيل عدن لإنجاح مشروع إنشاء المحطة التحويلية الجديدة .

هذا وقد قام امين عام المجلس المحلي بالعاصمة عدن بدر معاون ومرافقوه بتفقد الموقع المخصص لانشاء المحطة ،وحث على سرعة الانجاز وفق المواصفات الهندسية وفي الفترة المحددة .كما اطلع على سير العمل بمحطة تصريف المياه لمدينة إنماء.

حضر وضع حجر الاساس مدير العلاقات العامة بمؤسسة الكهرباء /عمرو جلال ناشر والفريق الهندسي وآخرون .