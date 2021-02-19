شكرا لبحثكم عن خبر أبرز التطورات العسكرية والميدانية في جبهات مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شف الناشط والإعلامي اليمني، سلطان صالح الروساء، عن أبرز التطورات العسكرية والميدانية التي شهدتها جبهات مأرب خلال الساعات الماضية.

وقال الرؤساء، إن طيران التحالف دمر خلال الساعات الماضية، 5 عربات عسكرية و3 أطقم كانت قادمة من مديرية مدغل غرب مأرب إلى مناطق المواجهات في الكسارة.

وأضاف، أن طيران التحالف دمر قاعدة صاروخية في هيلان وتدمير 4 صواريخ بعيدة المدى في بلاد الجدعان كانت المليشيا تستعد لإطلاقها بإتجاه مدينة مأرب.

وأكد الروساء، أن القوات الحكومية تمكنت من كسر هجمات المليشيات الحوثية في جبهات الكسارة وهجمات أخرى غرب رغوان بعد سيطرة الجيش والمقاومة على مواقع مهمة غرب المدينة.