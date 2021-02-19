شكرا لبحثكم عن خبر 5000 ألف مقاتل يتوجهون إلى مأرب لدعم الجيش الوطني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة، عن توجه تعزيزات عسكرية كبيرة من محافظة تعز إلى مأرب لدعم الجيش الوطني في المعارك التي يخوضها ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.

وذكرت المصادر، أن أكثر من خمسة آلاف مقاتل من أبناء محافظة تعز، توجهوا مساء الخميس إلى محافظة مأرب لدعم الجيش الوطني.

واوضحت المصادر، أن المقاتلين في طريقهم إلى مارب، وتم نقلهم عبر باصات النقل الجماعي، ومن المتوقع وصولهم خلال الساعات القادمة.

‏ودفعت الحكومة الشرعية، خلال الأيام القليلة الماضية، بتعزيزات عسكرية من محافظات شبوة وابين وحضرموت إلى محافظة مأرب لدعم الجيش الوطني الذي يخوض معارك عنيفة ومتواصلة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية التي تحاول الزحف والتقدم باتجاه مدينة مأرب.