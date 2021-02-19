الثاني خلال أسبوع.. وفاة وإصابة 13 شخصًا في بحادث مروّع في "إب"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي وأصيب 13 شخصًا، في حادث مروري مروّع، وقع، الخميس، في نقيل سمارة، بمحافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، "إن حادثًا مروع وقع في نقيل سمارة، حين اصطدم "باص" نوع بُلكَة، مع ديانا، ما أدى إلى احتراقهما بشكل كامل".

وأوضحت المصادر، "أن 7 أشخاص على الأقل توفوا أثناء الحادث، بينهم ثلاث نساء، فيما أصيب ستة أخرين في الحادث المروع الذي أدى تفحم جثث من كانوا على متنهما، بعد اندلاع الحريق في المركبتين".

جدير بالذكر أن هذا الحادث هو الثاني، والذي يشهده نقيل سمارة خلال اسبوع، حيث أنقلبت قاطرة غاز، الجمعة الماضية على سيارة نوع هيلوكس، ما أدى إلى انتهاء السيارة بشكل كامل، ووفاة جميع من كانوا على متنها.

