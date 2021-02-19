شكرا لبحثكم عن خبر قرار حوثي جديد يُفجر الغضب في أوساط مُلاّك العقارات والشقق السكنية في «صنعاء» والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وجه القيادي الحوثي المدعو محمد علي الحوثي الاربعاء السلطات الأمنية الحوثية بالعاصمة صنعاء بإجبار ملاك الشقق السكنية على تخفيض أسعارها التي يحتلها اغلب المشرفين الحوثيين.
وتابع القيادي الحوثي في تغريدة له عبر تويتر رصدها محرر مأرب برس قائلاً:الأشغال ومدراء المديريات ومدراء الأمن ومندوبين عن الآباء في الحارات تشكل لجان للنزول إلى المؤجرينو الاتفاق معهم على تقدير متوسط إيجار المنازل وإلزام المؤجر بها»
ودعا القيادي الحوثي سلطاته القمعية بمتابعة تنفيذ قراره..هذا فيما افادت مصادر خاصة لمأرب برس في صنعاء تعمل في مكاتب تأجير الشقق السكنية على ان التوجيه الحوثي اتى عقب تذمر المئات من المشرفين الحوثيين من ارتفاع اسعار الشقق السكنية واستمرار حالات اغتصاب القيادات الحوثية للشقق السكنية ورفضهم دفع ايجارتها للمؤجرين منذ سنوات.
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