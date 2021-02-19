شكرا لبحثكم عن خبر رغد تفجر مفاجئة من العيار الثقيل وتكشف أسرار تذاع لأول مرة عن غزو صدام حسين للكويت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، أسراراً تذاع لأول مرة عن غزو بلادها للكويت، وما هو موقفها الحقيقي ومتى عرفت بعملية الغزو. قالت رغد صدام حسين، في سلسلة لقاءاتها مع قناة "العربية"، إن غزو الكويت كان احتلالًا ولا تستطيع تجميل هذه الكلمة، قائلة: "نعم احتللنا الكويت".

وأضافت: "كانت عائلاتهم وعائلتنا جزءًا واحدًا... لذا كانت مرحلة صعبة أخطأنا في حقهم وأخطأوا في حقنا"؛ وتابعت "هذا الاحتلال أفقدنا شهداء بأعداد كثيرة جدًا".

وكشفت رغد صدام حسين، عن اتجاه والدها لحياة التقشف بعد معاناة الشعب عقب حرب الكويت، مشيرة إلى أن والدها اختار أن يعيش نفس المعاناة التي يعيشها المواطن العراقى من معاناة وحياة صعبة.

الجدير بالذكر، أن الغزو العراقي للكويت، وقع في الثاني من أغسطس/ آب عام 1990 وانتهى في السادس من مارس/آذار 1991 بتدخل من تحالف دولي، بعدما لفت الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، الأنظار إلى نيته العدائية تجاه الكويت خلال جلسة استثنائية للجامعة العربية في بغداد 28 مايو/ أيار 1990، حيث فاجأ الجميع باتهامه للكويت "بسرقة النفط العراقي