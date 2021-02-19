شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو: الفنان تامر حسني يبعث رسالة للشعب اليمني ولشاب من إب على وجه الخصوص.. من هو ولماذا؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قدم المطرب المصري الشهير تامر حسني تهنئة للشباب اليمني احمد ابلان بمناسبة زفافه. وقال المطرب تامر في فيديو رصده محرر بوابتي "عريسنا الجميل احمد ابلان الف مليون مبروك. وبعث سلامه للعريس واشقائه ولأهل اليمن جميعاً. واحمد ابلان هو مصور يمني وشقيق الممثل اليمني محمد ابلان.

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